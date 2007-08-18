Александр Егоров: «Дзюба – эмоциональный человек. Призываю уважительно относиться друг к другу»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слова нападающего Артема Дзюбы, раскритиковавшего судейство после игры с «Ахматом» (0:0).

«Я в прямом эфире интервью Дзюбы не видел. Мне об этом рассказал младший сын: «Тебя, оказывается, Дзюба знает. И даже тебя читает и слушает! Попроси его, чтобы он на меня в инстаграме подписался».

Если серьезно, то это были эмоции, которые после игры вылились в такую реплику. Артем – эмоциональный человек. Возможно, его недовольства имели основания. Хотел бы призвать к тому, что нужно уважительно относиться друг к другу», — сказал Егоров в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

Артем Дзюба: «Такое судейство – позор. Арбитр Матюнин – герой матча, послушаем фантазера Егорова»