38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Защитник Эшли Коул подтвердил, что завершил карьеру игрока.

«После долгих размышлений пришло время завершить карьеру.

С нетерпением жду следующей главы, которая, надеюсь, будет связана с тренерской деятельностью.

Сейчас я прохожу курс и хочу стать великолепным тренером», – сказал 38-летний англичанин в прямом эфире на ТВ перед матчем – «Лестер».

Коул выступал за «Арсенал», «Челси» и «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне футболист играл за , который тренировал Фрэнк Лэмпард.

В составе Коул играл в 1998-2006 годах, где дважды выигрывал АПЛ (2001/02, 2003/04) и Суперкубок Англии (2002, 2004), трижды – Кубок Англии (2002, 2003, 2005).

За «Челси» футболист выступал с 2006-го по 2014 год, выиграв Лигу чемпионов (2012), АПЛ (2009/10), Лигу Европы (2013), Суперкубок Англии (2009), Кубок лиги и четырежды Кубок Англии (2007, 2009, 2010, 2012).

В составе сборной Англии Коул провел более 100 матчей.