38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Защитник Эшли Коул подтвердил, что завершил карьеру игрока.
«После долгих размышлений пришло время завершить карьеру.
С нетерпением жду следующей главы, которая, надеюсь, будет связана с тренерской деятельностью.
Сейчас я прохожу курс и хочу стать великолепным тренером», – сказал 38-летний англичанин в прямом эфире на ТВ перед матчем «Челси» – «Лестер».
Коул выступал за «Арсенал», «Челси» и «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне футболист играл за «Дерби», который тренировал Фрэнк Лэмпард.
В составе «Арсенала» Коул играл в 1998-2006 годах, где дважды выигрывал АПЛ (2001/02, 2003/04) и Суперкубок Англии (2002, 2004), трижды – Кубок Англии (2002, 2003, 2005).
За «Челси» футболист выступал с 2006-го по 2014 год, выиграв Лигу чемпионов (2012), АПЛ (2009/10), Лигу Европы (2013), Суперкубок Англии (2009), Кубок лиги и четырежды Кубок Англии (2007, 2009, 2010, 2012).
В составе сборной Англии Коул провел более 100 матчей.