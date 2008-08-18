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Директор «Фиорентины»: «Не можем предложить Рибери столько же, сколько российские клубы»

Теги Спартак Локомотив Франк Рибери Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Футбол

Директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что его клуб интересуется экс-хавбеком «Баварии» Франком Рибери, но не может предложить ему большую зарплату.

«Нам очень нравится Рибери, но сейчас он рассматривает другие варианты. К сожалению, мы не можем предложить ему столько же, сколько арабские или российские клубы. 

Если он хочет продолжать играть в футбол на высоком уровне, то мы его ждем», – сказал Праде.

Ранее сообщалось, что в трансфере 36-летнего француза заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», которое уже опровергло это информацию. 

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