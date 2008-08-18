Директор «Фиорентины»: «Не можем предложить Рибери столько же, сколько российские клубы»

Директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что его клуб интересуется экс-хавбеком «Баварии» , но не может предложить ему большую зарплату.

«Нам очень нравится Рибери, но сейчас он рассматривает другие варианты. К сожалению, мы не можем предложить ему столько же, сколько арабские или российские клубы.

Если он хочет продолжать играть в футбол на высоком уровне, то мы его ждем», – сказал Праде.

Ранее сообщалось, что в трансфере 36-летнего француза заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», которое уже опровергло это информацию.