Александр Егоров: «Семак извинился лично перед Матюниным. Это нас устраивает, тему нужно закрыть»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина после матча с «Ахматом» (0:0).
Семак оттолкнул своего ассистента Вильяма де Оливейру от судей, сказав ему: «Нечего с этими козлами разговаривать».
«Мы с ним разговаривали. Семак лично извинился перед Матюниным, а также попросил прощения публично. Человек осознал свое неправильное поведение.
То, что он извинился, нас абсолютно устраивает», – сказал Егоров в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».
«Не надо с этими козлами разговаривать!» Семак извинился за эту фразу помощнику про судей