Александр Егоров: «Семак извинился лично перед Матюниным. Это нас устраивает, тему нужно закрыть»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал слова главного тренера Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина после матча с (0:0).

Семак оттолкнул своего ассистента Вильяма де Оливейру от судей, сказав ему: «Нечего с этими козлами разговаривать».

«Мы с ним разговаривали. Семак лично извинился перед Матюниным, а также попросил прощения публично. Человек осознал свое неправильное поведение.

То, что он извинился, нас абсолютно устраивает», – сказал Егоров в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

«Не надо с этими козлами разговаривать!» Семак извинился за эту фразу помощнику про судей