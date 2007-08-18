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Александр Егоров: «Семак извинился лично перед Матюниным. Это нас устраивает, тему нужно закрыть»

Теги Зенит Сергей Семак Ахмат Александр Егоров Алексей Матюнин Матч ТВ Футбол

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина после матча с «Ахматом» (0:0).

Семак оттолкнул своего ассистента Вильяма де Оливейру от судей, сказав ему: «Нечего с этими козлами разговаривать».

«Мы с ним разговаривали. Семак лично извинился перед Матюниным, а также попросил прощения публично. Человек осознал свое неправильное поведение.

То, что он извинился, нас абсолютно устраивает», – сказал Егоров в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

«Не надо с этими козлами разговаривать!» Семак извинился за эту фразу помощнику про судей

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