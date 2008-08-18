🚂«Локомотив» обыграл «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до 1 очка

В 6-м туре Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1).
Команда Юрия Семина догнала «Краснодар» в турнирной таблице и теперь делит второе место – у обоих клубов по 13 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 18 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»
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Динамо –
Лещук, Паршивлюк, Рыков, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Шиманьски (Мигел Кардозу, 59), Нойштедтер, Каборе, Н`Жи, Шейдаев, Филипп (Грулев, 83).
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Идову, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Живоглядов, 90), Миранчук, Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).