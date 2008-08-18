Реклама 18+
Реклама 18+

🚂«Локомотив» обыграл «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до 1 очка

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

В 6-м туре Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1).

Команда Юрия Семина догнала «Краснодар» в турнирной таблице и теперь делит второе место – у обоих клубов по 13 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Динамо – Локомотив 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
18 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Филипп, 1:1 – 28, пенальти Миранчук, 1:2 – 82 Миранчук.
ДинамоЛещук, Паршивлюк, Рыков, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Шиманьски (Мигел Кардозу, 59), Нойштедтер, Каборе, Н`Жи, Шейдаев, Филипп (Грулев, 83).
ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Идову, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Живоглядов, 90), Миранчук, Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).
Предупреждения:
Баринов (2), Шиманьски (13), Шуньич (48), Крыховяк (67), Идову (68), Игнатьев (84), Гильерме (87).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться