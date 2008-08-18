🚂«Локомотив» обыграл «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до 1 очка

В 6-м туре Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1).

Команда Юрия Семина догнала «Краснодар» в турнирной таблице и теперь делит второе место – у обоих клубов по 13 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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