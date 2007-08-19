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Егоров об удалении в матче «Зенит» – «Ахмат»: «Матюнин моментально дал свисток. Гол не нужно было засчитывать»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Ахмат Александр Егоров Александр Ерохин Ризван Уциев Алексей Матюнин Сердар Азмун Матч ТВ Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением Ризвана Уциева в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (0:0).

«Этот момент был плохо виден в трансляции. Матюнин сразу дал сигнал за нарушение на Ерохине. Это нарушение правил и красная карточка. Понятно, что это фол, Матюнин моментально дал свисток. И когда Азмун подхватил мяч, Алексей дал уже второй свисток.

Гол не нужно было засчитывать, потому что до этого свисток уже был. Возможно, потом судья расслабился, так как одна команда осталась вдесятером. Затяжка игры, много фолов и карточек — все это вылилось в такой матч», – сказал Егоров.

В матче «Зенит» – «Ахмат» спорно удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. Дзюба назвал судью героем

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