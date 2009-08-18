Владелец ирландского паба выливает все запасы виски Конора в унитаз

Владелец ирландского паба в Аполло-Бич, штат Флорида Шон Райс в компании обслуживающего персонала выливает запасы виски Proper 12, который производит экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор, в унитаз.

«Это низкий поступок, который мы не поддерживаем. Хорошо, ребята, понесли это в туалет, потому что именно там этому виски и место. К черту Proper 12.

Мы больше не будем продавать этот виски и призываю каждого владельца ирландского паба сделать то же самое», – комментирует происходящее Райс.

Сотрудники паба выливают виски Конора в унитаз на фоне его огромного плаката, после чего разрывают. Так Райс отреагировал на то, что боец ударил пожилого мужчину, который отказался пить Proper 12.

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