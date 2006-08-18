Сергей Семак: «Прошу прощения, что мое излишне эмоциональное выражение попало в эфир. Никого не хотел обидеть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за инцидент, произошедший после домашнего матча 6-го тура РПЛ с (0:0).

По окончании игры тренер питерского клуба Вильям Оливейра подошел к главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак отвел бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!».

«Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», – написал Семак в инстаграме.

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