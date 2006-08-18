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Сергей Семак: «Прошу прощения, что мое излишне эмоциональное выражение попало в эфир. Никого не хотел обидеть»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Ахмат Алексей Матюнин соцсети Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за инцидент, произошедший после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

По окончании игры тренер питерского клуба Вильям Оливейра подошел к главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак отвел бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!».

«Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», – написал Семак в инстаграме.

В матче «Зенит» – «Ахмат» спорно удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. Дзюба назвал судью героем

Мы насчитали 19 грубых судейских ошибок за 6 туров РПЛ 😧

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