Магуайр в «МЮ», «Спартак» подписал Тила, Трефилов ушел из гандбольной сборной, СКА снова проиграл и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника «Лестера» Харри Магуайра. За него заплатили рекордные 80 млн фунтов.

2. «Спартак» купил хавбека АЗ Гуса Тила. Он взял 8-й номер, под которым играл Глушаков.

3. «Краснодар» выйдет на «Олимпиакос» или «Истанбул» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если пройдет «Порту». «Спартак» в случае успеха с «Туном» сыграет с «Брагой» или «Брондбю» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

4. Нападающий Лионель Месси получил травму и пропустит турне «Барселоны» в США.

5. Трансферы. Полузащитник «Зенита» Нобоа подписал двухлетний контракт с «Сочи». «Зенит» договорился о переходе защитника Кругового, игрок останется в «Уфе» до зимы. «Динамо» заплатит за трансфер форварда «Боруссии» Филиппа 20 млн евро. «Реал» может приобрести Эриксена, если сорвется сделка с Погба, а «МЮ» уже начал переговоры с датчанином. «Бавария» близка к покупке Сане за 110 млн евро. Другие новости – в нашем трансферном дайджесте.

6. Легендарный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов покидает свой пост. Он станет вице-президентом Федерации гандбола России.

7. У «Атлетико» есть электронное письмо юриста Антуана Гризманна с требованиями по контракту. Его отправили «Барсе» в марте. Теперь каталонцев накажут?

8. В заключительном матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» дома победил «Оренбург». В этой игре был забит лучший гол тура.

9. КХЛ. СКА потерпел очередное поражение в предсезонке: на турнире в Сочи питерцы проиграли рижскому «Динамо» 5:6, ведя 4:2 после второго периода. «Спартак» на чешском Mountfield Cup забросил 8 шайб «Пардубице».

10. Теннис. Мария Шарапова вылетела из первого круга турнира в Торонто. Светлана Кузнецова идет дальше.

11. 22-летний велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после падения на «Туре Польши». Он врезался в бетонную трубу.

12. Форварды Коннор Макдэвид и Сидни Кросби – лучшие центры НХЛ по версии NHL Network, Евгений Малкин – 13-й в рейтинге (в топ-20 по версии болельщиков россиянин не попал).

13. Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева погибли во время шторма в Севастополе.

14. Шведские ученые рассказали о разработке метода, позволяющего выявить применение кровяного допинга.

Цитаты дня.

Колби Ковингтон – Дональду Трампу: «Вы бы меня вырубили с одного удара».

Гус Тил: «У «Спартака» 15 млн болельщиков по всей России. Это о многом говорит».

«Зенит» о Малкоме и расизме: «Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что многие СМИ и футбольные клубы публикуют непроверенную информацию».

Уткин о Малкоме: «Если его примут – значит, позорная страница в истории российского фанатского движения перевернута».