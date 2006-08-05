У «Атлетико» есть электронное письмо юриста Гризманна с требованиями по контракту. Его отправили «Барсе» в марте

по-прежнему рассчитывает добиться наказания для «Барселоны» за ведение переговоров с нападающим в июне.

По информации издания El Mundo, в распоряжении мадридского клуба находится электронное письмо юриста Севана Карьяна, отправленное в марте. В копии находятся сестра и отец Гризманна Ален, являющийся его официальным агентом.

В этом письме содержатся условия контракта Гризманна с «Барселоной». Это письмо оказалось у председателя совета директоров «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля.

Первое предложение «Барселоны» Гризманну было аналогично направленному в прошлом году, когда он отказался и решил остаться в «Атлетико», подписав контракт с зарплатой 20 млн евро в год. Его условия «Барсы» не устроили и сейчас.

В письме содержатся четкие требования Гризманна по зарплате, а также информация о том, какие комиссионные нужно выплатить посреднику за оформление сделки.

По данным El Mundo, именно отсутствие согласия в этом вопросе и могло привести к утечке данных. В «Барселоне» подозревают в сливе именно посредника. В «Атлетико» подтвердили информацию о наличии такого письма, однако не уточнили его содержание и происхождение.

Основная претензия «Атлетико», как уже сообщалось, заключается в том, что «Барса» активировала опцию выкупа Гризманна за 120 млн евро, которая вступила в силу 1 июля. В то время как до этой даты она составляла 200 млн – следовательно, по версии мадридцев, поскольку переговоры между сторонами начались задолго до июля, должна заплатить еще 80 млн.

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