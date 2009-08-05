«Бавария» близка к покупке Сане за 110 млн евро. Он будет самым высокооплачиваемым в лиге и возьмет 10-й номер

Крайний нападающий Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».

Как утверждает France Football, сделка близка к завершению. Мюнхенцы заплатят за Сане 110 миллионов евро (крупнейший трансфер в истории Бундеслиги) и подпишут с ним пятилетний контракт.

По условиям соглашения, Сане станет самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» (18 млн евро в год до уплаты налогов) и всего немецкого чемпионата, до этого самым высокооплачиваемым был (16 млн евро).

В «Баварии» футболист сборной Германии возьмет 10-й номер, который долгое время принадлежал полузащитнику .