Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ начнется в 13:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Он пройдет после игр 3-го квалификационного раунда.

Жеребьевка определит пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап турнира. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

Начало жеребьевки – в 13:00 по московскому времени.

Путь чемпионов

ПАОК (Греция) – Аякс (Голландия)*

ЧФР (Румыния) – Селтик (Шотландия)

Црвена Звезда (Сербия) – Копенгаген (Дания)

Динамо (Загреб, Хорватия) – Ференцварош (Венгрия)

Янг Бойз (Швейцария)

АПОЭЛ (Кипр) – Карабах (Азербайджан)

Славия (Чехия)

Марибор (Словения) – Русенборг (Норвегия)

Путь представителей лиг

Краснодар (Россия) – Порту (Португалия)

Брюгге (Бельгия) – Динамо (Киев, Украина)

Истанбул (Турция) – Олимпиакос (Греция)

Базель (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)

* Матчи 3-го квалификационного раунда пройдут 6/7 и 13 августа.

Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа.