Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ начнется в 13:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Он пройдет после игр 3-го квалификационного раунда.
Жеребьевка определит пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап турнира. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.
Начало жеребьевки – в 13:00 по московскому времени.
Путь чемпионов
ПАОК (Греция) – Аякс (Голландия)*
ЧФР (Румыния) – Селтик (Шотландия)
Црвена Звезда (Сербия) – Копенгаген (Дания)
Динамо (Загреб, Хорватия) – Ференцварош (Венгрия)
Янг Бойз (Швейцария)
АПОЭЛ (Кипр) – Карабах (Азербайджан)
Славия (Чехия)
Марибор (Словения) – Русенборг (Норвегия)
Путь представителей лиг
Краснодар (Россия) – Порту (Португалия)
Брюгге (Бельгия) – Динамо (Киев, Украина)
Истанбул (Турция) – Олимпиакос (Греция)
Базель (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)
* Матчи 3-го квалификационного раунда пройдут 6/7 и 13 августа.
Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа.