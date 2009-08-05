22-летний велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после падения на «Туре Польши»

Бельгийский гонщик Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после падения на третьем этапе «Тура Польши», сообщили в команде Lotto-Soudal.

Через 50 км после старта 22-летний спортсмен врезался в бетонную трубу. Ламбрехт был реанимирован и доставлен в больницу в критическом состоянии. Пресс-секретарь госпиталя в польском Рыбнике подтвердил, что бельгиец не пережил операцию.

После аварии поступали противоречивые сведения о состоянии гонщика. Официальный твиттер гонки сообщил, что Ламбрехт будет доставлен в больницу на вертолете. Однако во время трансляции по телевидению поступила неофициальная информация, что первую помощь бельгийцу оказали прямо на трассе, но его состояние не позволяет госпитализировать его с помощью вертолета, поэтому с трассы его увезла машина скорой помощи.

Ламбрехт перешел в профессионалы в 2018 году. В июне он продлил на 2 года контракт с Lotto-Soudal. В этом сезоне он выиграл классификацию молодых гонщиков на «Критериум Дофине», был 4-м в гонке «Флеш Валлонь» и 6-м на Amstel Gold Race.

В 2018-м принял участие в единственном гран-туре – стартовала на «Вуэльте», но не завершил многодневку. На его счету также серебро юниорского ЧМ-2018.