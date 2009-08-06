🔴⚽Магуайр в «МЮ», Тил в «Спартаке», «Сочи» подписал Нобоа. Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника «Лестера» Харри Магуайра. За него заплатили рекордные 80 млн фунтов.

2. «Спартак» купил хавбека АЗ Гуса Тила. Он взял 8-й номер, под которым играл Глушаков.

3. Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подписал двухлетний контракт с «Сочи».

4. «Оренбург» купил израильского защитника Ади Готлиба.

5. «Ливерпуль» взял бывшего голкипера «Вест Хэма» Адриана вместо ушедшего Миньоле.

6. «Зенит» договорился о переходе защитника Данила Кругового. Он останется в «Уфе» до зимы.

7. «Динамо» заплатит за трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа 20 млн евро. Тем временем полузащитник динамовцев Абдул-Азиз Тетте перешел в турецкий «Газиантеп».

8. «Реал» может приобрести Эриксена, если сорвется сделка с Погба. «МЮ» начал переговоры с датчанином. Сообщается, что манкунианцы отказались отпускать Погба в «Реал» в обмен на Хамеса и 27,4 млн фунтов.

9. «Бавария» близка к покупке Сане за 110 млн евро. Он будет самым высокооплачиваемым в лиге и возьмет 10-й номер.

19. «Ман Сити» и «Юве» договорились об обмене Данило на Канселу с доплатой 28 млн евро со стороны англичан.