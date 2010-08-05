Уткин о Малкоме: «Если его примут – значит, позорная страница в истории российского фанатского движения перевернута»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника Малкома.

«Все ломают голову над тем, что означает и означает ли расистское содержание баннер, растянутый болельщиками «Зенита» «Благодарим руководство клуба за верность традициям». В «Зените» появился темнокожий футболист, уже однозначно темнокожий. Не какой-то там метафорический, не голубоглазый, а вот прямо еще и по имени , названный в честь Малкольма Икса, известного борца за права темнокожего населения США. Кстати говоря, сектант был конченный – посмотрели бы вы на его мировоззрение, это вообще уму непостижимо, но, тем не менее, такую положительную роль сыграл человек в истории.

На самом деле абсолютно неважно, что обозначает этот баннер, и действительно факт, что 50 с лишним тысяч болельщиков «Зенита» приветствовали появление Малкома на поле. Интересно то, что стоило купить футболиста с таким именем, чтобы вопрос о том, реальна ли проблема расизма для «Зенита», был решен окончательно и бесповоротно. Если такого примут – значит, эта позорная страница в истории российского фанатского движения окончательно перевернута. Должно же быть и у «Зенита» что-то положительное, не во всем же ему быть империей зла», – сказал Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб».

Из-за баннера на Вираже бразильцы считают «Зенит» расистским клубом. Хотя Малкома встретили аплодисментами

«Зенит» о Малкоме и расизме: «Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что многие СМИ и футбольные клубы публикуют непроверенную информацию»