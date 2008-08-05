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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли во время шторма в Севастополе

Теги Бокс/MMA/UFC

Федерация кикбоксинга России сообщила, что во время шторма в одной из бухт Севастополя вечером 4 августа погибли две спорстменки.

Ими оказались чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

По словам очевидцев, одна из девушек прыгнула с каменного пирса в волну и ударилась. Вторая прыгнула, чтобы спасти ее.

На место трагедии прибыли спасатели, которым удалось вытащить из воды тело одной из девушек. Признаков жизни она уже не подавала. Вторую спортсменку сразу обнаружить не удалось, ее нашли на следующее утро.

 
 
 
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Публикация от Федерация кикбоксинга России (@russian_kickboxing_federation)

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