Черчесов о Чалове в сборной: «На его месте у нас играет Дзюба. Федя может играть еще и в молодежке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах нападающего ЦСКА Федора Чалова в национальной команде.

«На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет , он – капитан команды. От этого же тоже нужно отталкиваться. Мы же не говорим, что недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Из этого и исходим.

Тем более не забывайте, что Федя может играть еще и в молодежной сборной. Буквально неделю назад общались с тренером молодежной сборной. Нам нужно принимать правильное решение, поскольку у молодежной команды начинается свой отборочный цикл.

Нам нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя или же отдать в молодежную сборную. То, что он прогрессирует, – только приветствуем, но всему свое время, все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять.

Еще раз повторю, мы работаем на ваших глазах, вы можете нас оценить. Мы свои глаза не закрываем, стараемся ничего не упустить», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на программу «Футбол России» на канале «Россия 24».