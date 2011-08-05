«Зенит» о Малкоме и расизме: «Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что многие СМИ и футбольные клубы публикуют непроверенную информацию»

На англоязычной версии официального сайта «Зенита» появилось заявление по поводу информации о проявлении расизма в отношении новичка петербургского клуба Малкома.

«Клуб в курсе различных сообщений в СМИ об инциденте, который предположительно произошел в недавнем матче РПЛ против «Краснодара» и желает прояснить ситуацию.

Футбольный клуб «Зенит» знает, что баннер, который гласит: «Спасибо руководству за верность традициям», был вывешен небольшой группой людей, а также знает, что смысл этого заявления был искажен в самых разных СМИ, и на основе этих искажений были сделаны неправильные выводы, которые не имеют никаких оснований в реальности.

У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности. Клуб уже давно поддерживает и поощряет антирасистские, инклюзивные и инициативы, направленные на равноправие, и будет продолжать делать это в дальнейшем.

В то же время мы хотели бы выразить наше глубокое сожаление в связи с тем, что средства массовой информации за рубежом и другие, в том числе и футбольные клубы, сообщили непроверенную информацию, и мы надеемся, что в будущем такие организации будут проверять факты, прежде чем делать какие-либо уничижительные заявления или обвинения.

Футбольный клуб «Зенит» с радостью приглашает тех, кто комментирует ситуацию, посетить один из наших домашних матчей и проверить на себе гостеприимство, которое мы проявили во время чемпионата мира 2018 года и на других международных соревнованиях и мероприятиях», – говорится в заявлении «Зенита».

Из-за баннера на Вираже бразильцы считают «Зенит» расистским клубом. Хотя Малкома встретили аплодисментами