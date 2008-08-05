Колби Ковингтон – Дональду Трампу: «Вы бы меня вырубили с одного удара»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил его бойцовские качества.

«Чувствую себя потрясающе, но с вами, мистер президент, я бы не хотел драться. Я видел ваши каменные руки в Овальном кабинете. Вы бы вырубили меня с одного удара», – заявил Ковингтон.

Ковингтона поддерживали сыновья Трампа во время боя против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Робби Лоулера на UFC on ESPN 5.

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