Гус Тил: «У «Спартака» 15 млн болельщиков по всей России. Это о многом говорит»

Полузащитник АЗ Гус Тил, который близок к переходу в , прокомментировал свой трансфер.

– Все прошло очень быстро. Две недели назад директор и юрист клуба приехали в Амстердам. И, честно говоря, их рассказ был убедителен.

«Спартак» – это клуб с огромной базой болельщиков и историей, он в сильном чемпионате и борется с «Зенитом», «Динамо», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом». Здесь все здорово организовано, амбиции клуба мне по душе.

– Какую роль сыграли финансовые условия сделки?

– Каждый футболист работает много лет, чтобы стать первым с клубом и достичь максимально возможных стандартов. Затем наступает момент, когда появляется серьезный шанс сделать шаг вперед в спортивном и финансовом плане. Так получилось и у меня. Клуб предоставляет мне большую возможность для прогресса и в игровом, и в личностном плане. «Спартак» хотел видеть меня, а я хочу стать частью команды и помочь клубу. «Спартак» предоставляет мне возможность расти, и я этого хочу.

– Каков был прием в Москве?

– Люди здесь очень дружелюбны и готовы помочь. Следят за каждой деталью. «Спартак» – это топ-клуб из города с 13 миллионами жителей, но у него 15 миллионов болельщиков по всей стране. Это о многом говорит, поверьте мне.

– Как вас видят в «Спартаке»?

– «Спартак», судя по всему, видит меня на позиции десятки. Люди в клубе хорошо меня знают и изучили благодаря тренерам в Голландии, у которых есть связи в России. Тренер посмотрел все матчи АЗ. Было очевидно, что клуб серьезно во мне заинтересован, – сказал Тил.