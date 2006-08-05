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Bild: «Динамо» заплатит за трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа 20 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Байер Герта Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Динамо Москва Хоффенхайм Максимилиан Филипп Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп близок к переходу в московское «Динамо», сообщает Bild. 

По информации источника, предложение о трансфере форварда делали несколько клубов Бундеслиги, среди которых «Айнтрахт», «Герта», «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм», однако предложение от московского клуба стало более выгодным для «Боруссии». «Динамо» готово заплатить за 25-летнего форварда 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что Филипп перейдет в «Динамо» за 18 млн евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за «Боруссию» 18 матчей в Бундеслиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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