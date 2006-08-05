Bild: «Динамо» заплатит за трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа 20 млн евро

Нападающий дортмундской Максимилиан Филипп близок к переходу в московское , сообщает Bild.

По информации источника, предложение о трансфере форварда делали несколько клубов Бундеслиги, среди которых «Айнтрахт», «Герта», , «Вольфсбург» и «Хоффенхайм», однако предложение от московского клуба стало более выгодным для «Боруссии». «Динамо» готово заплатить за 25-летнего форварда 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что Филипп перейдет в «Динамо» за 18 млн евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за «Боруссию» 18 матчей в Бундеслиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.