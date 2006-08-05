«Реал» может приобрести Эриксена, если сорвется сделка с Погба. «МЮ» начал переговоры с датчанином

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «Реал», если мадридскому клубу не удастся приобрести хавбека Поля Погба.

постоянно контактирует с окружением Эриксена и готов подписать 27-летнего датчанина, если сорвется трансфер Погба, который является главной целью клуба и на приобретении которого настаивает главный тренер .

Однако в трансфере Эриксена заинтересован и «Манчестер Юнайтед», который рассматривает кандидатуру хавбека уже на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что в марте на одной из встреч с руководством «МЮ» главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер включил Эриксена в список необходимых приобретений в летнее трансферное окно.

Несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» активизировался в переговорах о трансфере датчанина. В клубе готовы предложить ему 5-летний контракт и зарплату, размер которой сопоставим с окладом Погба. Эриксен всерьез думает над тем, чтобы принять это предложение, так как в «МЮ» его заверили, что будут строить команду вокруг него.

Однако Эриксен также мечтает о переходе в «Реал». Срок его контракта с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2020 года, и он не собирается продлевать соглашение. Если мадридский клуб не закроет сделку по Погба до 8 августа, то переход Эриксена в «Реал» становится более чем возможным.

«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 60 млн фунтов от покупателей из Англии и готов снизить цену до 50 млн евро, если игрок покинет страну.

В сезоне-2018/19 Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ, забил 8 голов и отдал 12 голевых передач.