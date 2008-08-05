Трефилов покидает пост главного тренера сборной России по гандболу и станет вице-президентом ФГР

Главный тренер женской сборной России по гандболу и клуба «Кубань» покидает свой пост и будет работать в должности вице-президента гандбола России (ФГР)

Это решение было принято после встречи с президентом Сергеем Шишкаревым.

«Не стану скрывать, принято очень непростое решение, и я благодарен Евгению Васильевичу за мужество и выдержку. Трефилов – легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени. Он живет гандболом. Даже находясь на лечении, Евгений Васильевич был в курсе всех дел, переживал за игроков и следил за молодежными сборными.

Однако мы не можем не учитывать ситуацию со здоровьем. Трефилов никогда не щадит себя, всегда работает с полной отдачей, выкладываясь на тренировках, не говоря уж о матчах, физически и эмоционально на все 100% и даже больше.

Здоровье человека – безусловная ценность, а Евгений Васильевич в прямом смысле слова наше достояние. Его вклад в успехи женской сборной России и российского женского гандбола невозможно переоценить. Это и победы российских клубов в еврокубках, и победы сборной на чемпионатах мира, и призовые места на чемпионатах и, конечно, золотой успех на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

У Трефилова огромный опыт, уникальные наработки, и они будут применяться дальше. Он назначен вице-президентом ФГР и в этой роли будет курировать всю систему женских национальных команд. И, конечно, в его жизни остается родная «Кубань». Евгений Васильевич становится почетным президентом клуба. Мы продолжаем совместную работу», – сказал Шишкарев.

19 февраля 63-летний специалист перенес операцию на сердце. В середине марта его выписали из больницы в Краснодаре, после чего он прошел курс реабилитации в санатории. 19 мая Трефилов провел первый матч после операции. «Кубань» завоевала бронзовые медали чемпионата России, тренер не принимал участия в церемонии награждения по состоянию здоровья.

Евгений Трефилов был главным тренером женской сборной России с 1999-го по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством национальная команда победила на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, завоевала серебряные медали на 2008 года в Пекине, четыре раза российские гандболистки становились чемпионками мира.

На клубном уровне Трефилов – многократный чемпион России, обладатель Кубка России, Кубка кубков, Кубка ЕГФ, победитель Лиги чемпионов (2008) и Суперкубка ЕГФ (2008). С 2016 по 2019 год специалист работал в и дважды выиграл с командой бронзу чемпионата России.

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