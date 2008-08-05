Шведские ученые разрабатывают метод тестирования на кровяной допинг

Шведский профессор Кристер Малм рассказал о разработке метода, позволяющего выявить применение аутогемотрансфузии (кровяного допинга).

В настоящее время установить использование переливания крови с целью улучшения результатов возможно лишь при помощи контроля за паспортом крови спортсмена.

Недостаток паспорта в том, что требуется много времени для сбора достаточного количества образцов, а также исключение влияния на общую картину таких факторов, как болезнь или пребывание на высоте.

– Сейчас мы проводим совместные испытания в Худдинге и Осло. Мы уже близки к завершающей стадии. Весной был сделан шаг от продвинутой исследовательской концепции к фактическому выпуску проекта на рынок.

Как только мы закончим, уйдет какое-то время, пока Всемирное антидопинговое агентство ( ) введет его в действие.

– Скандал во время ЧМ-2019 в Зеефельде как-то повлиял на вашу работу?

– На самом деле нет. Это было просто еще одно доказательство того, что можно использовать кровяной допинг и не быть пойманным. Об этом мы давно знали. Работа над нашим проектом началась 13 лет назад», – рассказал Малм.

В феврале 2019 года австрийские лыжники Доминик Балдауф и Макс Хауке были арестованы во время рейда полиции на ЧМ в Зеефельде. Оба спортсмена признались в использовании кровяного допинга в клинике немецкого врача Марка Шмидта и позже были дисквалифицированы на четыре года.

По той же причине на ЧМ-2019 были задержаны казахстанец Алексей Полторанин и эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв.

Вы удивитесь, но в большой допинг вляпалась не Россия: рейды полиции, пакеты с кровью и связь с биатлоном