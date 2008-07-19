Де Лигт в «Ювентусе», «Спартак» подписал Мирзова, интервью Панарина и другие новости утра

1. «Ювентус» объявил о трансфере защитника «Аякса» Маттейса де Лигта за 75+10,5 млн евро.

2. Полузащитник «Ростова» Резиун Мирзов подписал 3-летний контракт со «Спартаком».

3. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин дал интервью Sports.ru и мощно выступил по разным вопросом: про Путина, экономическую ситуацию в России, религию и благотворительный фонд.

4. Тульский «Арсенал» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы сыграет с «Нефтчи».

Сегодня в финале Кубка Африки-2019 встретятся Сенегал и Алжир. Сенегальцы пока потерпели на турнире единственное поражение, проиграв в группе как раз Алжиру. Сможет ли Мане принести «львам Теранги» первый титул, или Марез опять затащит в концовке? Получите 1000 рублей на ставку бесплатно и играйте без риска.

5. «Матч ТВ» купил права на показ Кубка английской лиги на три сезона.

6. Трансферы. «Атлетико» подписал защитника «Эспаньола» Эрмосо. «Марсель» хочет взять Дзюбу в аренду, но это не устраивает «Зенит». «Спартак» и ЦСКА предлагают 10 млн евро за форварда «Интера» Пушкаша. «Зенит» подпишет голкипера норвежского «Сарпсборга» Васютина за 600 тысяч евро. Другие новости – в нашем трансферном дайджесте и по тегу.

7. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина победили в произвольной программе на ЧМ-2019, это шестое золото России на турнире.

Женская сборная России по водному поло обыграла Венгрию (17:12) и напрямую вышла в 1/4 финала ЧМ.

8. Капитализация Electronic Arts упала на 732 млн евро из-за перехода «Ювентуса» в PES 2020.

9. Британский велогонщик Саймон Йейтс выиграл 12-й этап многодневки «Тур де Франс».

10. Иранским женщинам разрешат посещать матчи отбора ЧМ-2022.

11. Рэпер Баста будет руководить проектом по возрождению ростовского СКА.

Цитаты дня.

Валерий Карпин: «ЦСКА точно не пошел бы тренировать. «Зенит»? Почему нет?»

Уткин о Мирзове: «Его не хотят «Зенит», ЦСКА и «Рубин». Сдается, «Спартак» снова купил на рубль пятаков».

Алексей Ягудин: «Коляда – наиталантливейший человек, у него есть все. Нет только силы воли».

«Я полностью против VAR. Он дает немного больше справедливости, но отнимает дух игры». Тиаго Алькантара о видеоповторах. А вы за дух или за справедливость?