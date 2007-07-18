Панарин о фонде: «У меня есть миллион долларов. 8% заработка будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам»

Нападающий «Рейнджерс» в интервью Sports.ru сообщил о планах создать благотворительный фонд.

– Мы с Алисой собираемся сделать фонд. У меня есть отведенный миллион долларов – хотим инвестировать его в ценные бумаги в Америке.

В среднем получается 8% заработка каждый год. Эти 8% мы будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам. Если раздавать пенсионерам, то всем не раздашь, будем тысяч по 15-20 раздавать.

Пока все на начальной стадии – пока не понимаем, как отслеживать пенсионеров, находить. С ними же еще не связаться: будешь деньги давать, они скажут, что сейчас НЛО прилетит, станут убегать.

– Ты сам откроешь фонд?

– Да, не хочу вкладываться в существующие. И не буду весь миллион отдавать, потому что он сгорит. Но с каждой зарплаты буду добавлять: инвестировать по 100 тысяч.

Почему миллион – когда я еще играл в , то выполнил бонусы – 1,5-2 миллиона долларов. За игру до этого сам себе сказал: «Если выполняю их, то 500 тысяч отдам людям». И я их два раза выполнял, – заявил Панарин.