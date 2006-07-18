Тиаго Алькантара: «Я полностью против VAR. Он дает немного больше справедливости, но отнимает дух игры»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара высказал отношение к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я полностью против VAR. Я футбольный романтик, и мне нравится эта перчинка. Без нее у нас не было бы легендарных эпизодов, которые существовали на протяжении всей истории футбола. Думаю, [VAR] дает немного больше справедливости, но отнимает дух игры.

В первый раз, когда собираешься отпраздновать гол, ведешь себя немного сдержанно, потому что сначала смотришь, засчитал ли судья гол или положил руку на ухо. Футбол теряет немного грации», – сказал Тиаго после матча с «Арсеналом» в Лос-Анджелесе.