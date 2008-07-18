«Зенит» подпишет Васютина за 600 тысяч евро. В воскресенье он проведет прощальный матч за «Сарпсборг»

Трансфер голкипера норвежского «Сарпсборга» Александра Васютина в «Зенит» состоится на следующей неделе.

Об этом Betting Insider стало известно из надежного источника в руководстве «Зенита». Васютин является воспитанником петербургской школы «Смена». В 2013 году он дебютировал в составе молодежки «Зенита», но за первую команду не провел ни одного матча.

По данным Betting Insider, «Сарпсборг» отложил трансфер, чтобы 24-летний голкипер в воскресенье сыграл с лидирующем в чемпионате Норвегии «Мольде».

Сумма трансфера составит 600 тысяч евро. «Сарпсборг» также получит процент со следующей продажи игрока, если она случится.

Напомним, что в «Сарпсборг» Васютин бесплатно перешел в 2018 году из финского «Лахти». В сезоне-2019 голкипер провел 13 матчей, в которых пропустил 16 голов. «Сарпсборг» является одним из аутсайдеров чемпионата Норвегии и занимает 15-е место в турнирной таблице.