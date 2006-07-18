«Марсель» хочет взять Дзюбу в аренду. Это не устраивает «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе». По информации Betting Insider из источников, близких к переговорам, Дзюба по-прежнему находится в шорт-листе тренера французов Андре Виллаш-Боаша.

9 июля французский инсайдер Бастьен Кордолеани сообщал, что «Марсель» заинтересован в . Источник Betting Insider сообщает, что португальский тренер, знакомый с Дзюбой по работе в , хотел бы видеть российского форварда в команде.

предлагает арендное соглашение, не решаясь на трансфер из-за возраста и высокой зарплаты Дзюбы (по данным Sports.ru, в «Зените» нападающий получает чуть больше 3 миллионов евро в год).

Аренда не устраивает «Зенит», так как до окончания контракта с клубом у Дзюбы остался один год. Сам футболист готов рассматривать этот вариант, но также заинтересован в более продолжительном контракте.