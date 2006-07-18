Уткин о Мирзове: «Его не хотят «Зенит», ЦСКА и «Рубин». Сдается, «Спартак» снова купил на рубль пятаков»

Журналист Василий Уткин прокомментировал переход полузащитника Резиуана Мирзова в .

«Аспект первый. Игрок ничей настолько, насколько это возможно (не нужен и не собирался играть за клуб, которому принадлежит, да и в прошлом году не играл). Знакомый главному тренеру. Статусный (обойма сборной).

Вопрос: почему он не в «Спартаке» по окончании сезона? С первого дня предсезонки? С первого тура? Чего ждали? (Я думаю, новые агенты права верифицировали.)

Аспект второй. «Ненобель» утверждает, что сам Мирзов хотел в «Арсенал». Доверяю оценке этого канала; как бы то ни было, это пока единственное полуобоснование того, что дело тянулось.

То есть Мирзов: а) не чрезмерно хотел в «Спартак» и б) к хорошо знающему его тренеру Кононову? Это два раза стремно.

Аспект третий. Свободного, де-факто не слишком дорогого, статусного, в расцвете сил игрока не хочет . Не хочет ЦСКА. И не хочет даже «Рубин» – хотя ситуация прям для , перехватить Мирзова на вырост. «Рубин» ищет игроков близкой зоны действия: Сутормин, Кварацхелия... Но Мирзов не нужен.

Я доверяю оценке Сайманова, этот человек бизнесмен. Для меня это укрепление в моем собственном убеждении, что у Мирзова большой перспективы нет.

Мало того – Мирзов принадлежит , где важную роль играет Алексей Рыскин. Партнер «Рубина» по сделке с Суторминым (где все остались в прибытке). Можно было интересом хоть цену вздуть – но нет.

Аспект четвертый: сам игрок хочет в «Арсенал», но «Арсенал»... Не берет! Ой, ребята. Хватило бы и первого пункта, на самом деле. Сдается мне, «Спартак» снова купил на рубль пятаков», – написал Уткин в своем телеграм-канале.