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🥈Кирилл Беляев завоевал серебро на чемпионате мира на дистанции 25 км. Проиграл чемпиону 0,3 секунды

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта Евгений Дратцев Кирилл Беляев Аксель Реймонд Водные виды

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) разыграли медали в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.

Россиянин Кирилл Беляев стал вторым. Победил француз Аксель Реймонд, третьим финишировал Алессио Оккипинти из Италии.

Для России медаль Беляева – первая на ЧМ-2019 в соревнованиях на открытой воде.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Республика Корея

Мужчины

25 км

1. Аксель Реймонд (Франция) – 4.51:06,20
2. Кирилл Беляев (Россия) – 0,30
3. Алессио Оккипинти (Италия) – 3,30...
6. Евгений Дратцев (Россия) – 13,40

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