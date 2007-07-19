🥈Кирилл Беляев завоевал серебро на чемпионате мира на дистанции 25 км. Проиграл чемпиону 0,3 секунды

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) разыграли медали в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.
Россиянин Кирилл Беляев стал вторым. Победил француз Аксель Реймонд, третьим финишировал Алессио Оккипинти из Италии.
Для России медаль Беляева – первая на ЧМ-2019 в соревнованиях на открытой воде.
Плавание
Чемпионат мира
Кванджу, Республика Корея
Мужчины
25 км
1. Аксель Реймонд (Франция) – 4.51:06,20
2. Кирилл Беляев (Россия) – 0,30
3. Алессио Оккипинти (Италия) – 3,30...
6. Евгений Дратцев (Россия) – 13,40
Комментарии