🥈Кирилл Беляев завоевал серебро на чемпионате мира на дистанции 25 км. Проиграл чемпиону 0,3 секунды

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) разыграли медали в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.

Россиянин Кирилл Беляев стал вторым. Победил француз Аксель Реймонд, третьим финишировал Алессио Оккипинти из Италии.

Для России медаль Беляева – первая на ЧМ-2019 в соревнованиях на открытой воде.

Плавание

мира

Кванджу, Республика Корея

Мужчины

25 км

1. Аксель Реймонд (Франция) – 4.51:06,20

2. Кирилл Беляев (Россия) – 0,30

3. Алессио Оккипинти (Италия) – 3,30...

6. Евгений Дратцев (Россия) – 13,40