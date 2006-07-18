Панарин о нищих 90-х в России: «Сейчас точно так же. Изменений почти нет»

Нападающий «Рейнджерс» в интервью Sports.ru выразил отношение к власти в России.

– Какие каналы ты смотришь сейчас?

– «Эхо Москвы», Навального пару раз, «Дождь». Мне больше нравятся эти, чем наши каналы, «Первый» – вообще, кошмар. Я понял, какой ужас происходит.

– Как ты это понял?

– Человеку достаточно посмотреть две стороны, и он все поймет. Не надо быть суперумным. Надо быть открытым к другому мнению.

Мне кажется, если я сейчас сяду и «Первый канал» посмотрю 24 часа, не отрываясь от стула, я скажу, что весь мир черти, кроме нас. Но такого не бывает. Там тоже нормальные люди живут.

– То есть ты стал, по сути, оппозиционером?

– Резко так не стоит говорить. Просто я не поддерживаю власть. Началось все с фильма Навального про Медведева. После этого сидел: «Хм». И начал смотреть другие вещи. Мне кажется, они правдивые.

– Весной ты опубликовал в инстаграме пост [с митинга на проспекте Сахарова] и написал: «Как можно настолько бояться своих граждан. Кто что думает? Куда катимся?». Что ты имел в виду?

– [Законы о том, чтобы] не оскорблять власть и фейк-ньюс. Кто там будет проверять эти новости? Они будут сами решать, что фейк, что не фейк?

Все понятно, что будет происходить. Хотят делать все, что угодно, еще их не оскорблять. Чего-то меня в интернете все оскорбляют, когда я проигрываю, и ничего страшного.

– «Делать все что угодно» – это как?

– Они же не всегда все правильно делают. Для этого и есть журналистика, свобода слова – чтобы указать им на ошибки, показать другую сторону. Если нет конкуренции, то ты не так эффективен.

– Есть мнение, что на власть много набрасывают, пытаются расшатать ситуацию. Все это идет с Запада, Америки. И государство должно как-то защищаться. Оно защищается, принимая такие законы, чтобы иностранные агенты не расшатывали.

– Я, наверное, сейчас выгляжу как иностранный агент. На самом деле это не так.

Я считаю, что люди, которые умалчивают о проблемах, более иностранные агенты, чем те, которые говорят о них.

Если я думаю о проблемах, то только с той стороны, чтобы что-то поменялось. Чтобы люди жили хорошо, и пенсионеры не побирались.

– Говорят, не все сразу: ты же помнишь нищие 90-е. Сейчас-то лучше жить.

– Сейчас точно так же.

– Доходы растут – ты разве не слышал?

– Ха-ха-ха-ха. Ну да, растут. И цены растут тоже, но по-разному с доходами. Изменений мало, почти их нет. У людей нет работы. Не за что зацепиться.

У нас два города, которые развиваются: Питер и Москва. Например, в Америке города развивают за счет того, что налоги остаются в штате. У нас многое идет в Москву, соответственно, люди в регионах работают на Москву. Это несправедливо, как мне всегда казалось, – отметил Панарин.