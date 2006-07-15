Кубок Африки. 1/2 финала. Сенегал в экстра-тайме победил Тунис, Алжир выбил Нигерию благодаря голу Мареза на 95-й минуте

В Египте проходит плей-офф Кубка Африки-2019. В 1/2 финала Сенегал победил в экстра-тайме Тунис (0:0, 1:0 – дополнительное время), Нигерию уступила Алжиру (1:2).
На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляции полуфиналов.
Кубок Африки
Плей-офф
1/2 финала
- Дата проведения
- 14 июля, 19.00, «30 June Air Defence Stadium»
- Гол:
- 1:0 – 100, автогол Бронн.
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Сенегал –
Гомис, Сабали, Гассама (Ваге, 110), Кулибали, Куяте, Гуйе, Севе, Диатта (Сарр, 68), Ндиайе (Сане, 81), Мане, Ньянг (Дианье, 64).
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Тунис –
Ассен, Хаддади, Бронн, Мерья, Дрэгер, Сасси (Бадри, 105), Бен-Мохамед (Шалали, 82), Хазри, Скири, Мсакни (Слити, 46), Хенисси (Шауат, 117).
- Дата проведения
- 14 июля, 22.00, «Cairo International Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 40, автогол Трост-Эконг, 1:1 – 72, пенальти Игало, 2:1 – 90 Марез.
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Алжир –
Мболи, Манди, Зеффан, Бенламри, Бенсебайни, Гедиура, Беннасер, Фегули, Марез, Бунеджа, Белаили.
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Нигерия –
Акпейи, Коллинз, Трост-Эконг, Омеруо, Авазьем, Этебо, Чуквуэзе (Оньекуру, 78), Ндиди, Ивоби, Игало, Муса.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.