Алексей Ягудин: «Коляда – наиталантливейший человек, у него есть все. Нет только силы воли»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал, с чем, по его мнению, связаны проблемы в российском мужском одиночном катании.

«Мне кажется, в психологии, в мозгах. Да, с самыми лучшими – Нэтаном Ченом, Юдзуру Ханю – наши по мастерству тоже рядом не стояли. Но сразу за ними – почему нет? В мировую шестерку или даже повыше.

Коляда – наиталантливейший человек, у него есть все. Прыжки, вращения, скольжение. Нет только силы воли. Я не знаю, что с этим делать – в нашей стране советов каждый думает, что ему все известно лучше всех. Но они же ведут себя, как тряпки. То он упал на Европе, с пальчиком у него беда, то еще что-то. Не представляю, как я бы упал и сказал: «Татьяна Анатольевна, что-то пальчик у меня болит» или костюм заело.

Черт возьми, вы же мужики! Это мужское одиночное катание! Нет, можно проиграть, но в борьбе. Когда ты сделал все, и все-таки оказался слабее. А сейчас... Японцы и американцы на разминке вообще не прыгают тройные, сразу начинают с акселя и четверных. А у Коляды и других наших все потихоньку. Двойной тулуп, потом тройные какие-то... По-моему, это бред», – сказал Ягудин.

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