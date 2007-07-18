🔴⚪Мирзов подписал 3-летний контракт со «Спартаком»

объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

26-летний футболист подписал с московским клубом контракт, рассчитанный на 3 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за игрока 4 миллиона евро.

Мирзов перешел в «Ростов» в 2017 году. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в «Тосно», в прошедшем сезоне он был арендован тульским «Арсеналом», за который в 29 матчах во всех турнирах он забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

⚡ Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»!



Сегодня полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на три года.https://t.co/hlBaeTR1o0



🔴⚪ Добро пожаловать в «Спартак», Резиуан!#Мирзов #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/YBkUQ9Nq6c — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 18, 2019

Мирзов поможет Кононову починить фланг. Понятная, но плохая продажа «Ростова»