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🔴⚪Мирзов подписал 3-летний контракт со «Спартаком»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия трансферы Резиуан Мирзов Футбол

«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. 

26-летний футболист подписал с московским клубом контракт, рассчитанный на 3 года. 

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за игрока 4 миллиона евро.

Мирзов перешел в «Ростов» в 2017 году. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в «Тосно», в прошедшем сезоне он был арендован тульским «Арсеналом», за который в 29 матчах во всех турнирах он забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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