🔥🏃Де Лигт в «Юве», «Спартак» подписал Мирзова, «Марсель» хочет арендовать Дзюбу. Трансферный дайджест Sports.ru👀

Все трансферные новости и слухи – в нашем дайджесте.

1. «Ювентус» объявил о трансфере защитника «Аякса» Маттейса де Лигта за 75+10,5 млн евро.

2. Полузащитник «Ростова» Резиун Мирзов подписал 3-летний контракт со «Спартаком».

3. «Атлетико» купил защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо, а также совершил другой неплохой трансфер: продал за 100 млн евро два участка, на которых располагался «Висенте Кальдерон».

4. «Марсель» хочет взять форварда Артема Дзюбу в аренду, но такой вариант не устраивает «Зенит».

5. «Барселона» по-прежнему борется за Неймара: каталонцы предложили «ПСЖ» 100 млн евро и двух игроков из шести на выбор. Вариант с «Юве» тоже в силе: отец Неймара в ближайшее время встретится со спортивным директором «бьянконери».

6. «Динамо» ведет переговоры о трансфере форварда сборной Греции Дониса. «Штутгарт» просит 15 млн евро.

7. «Спартак» и ЦСКА предлагают 10 млн евро за нападающего «Интера» и сборной Румынии Джордже Пушкаша.

8. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в России: им интересуются «Спартак» и «Локомотив».

9. «Зенит» подпишет голкипера норвежского «Сарпсборга» Александра Васютина за 600 тысяч евро. В воскресенье он проведет прощальный матч.

10. «Милан» хочет приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, руководитель футбольного отдела миланцев Звонимир Бобан уже говорил с ним.