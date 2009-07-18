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Рэпер Баста будет руководить проектом по возрождению ростовского СКА

Теги бизнес СКА Ростов Олимп-ПФЛ Спорт-Экспресс деньги Футбол

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, станет руководителем проекта по возрождению ростовского СКА.

Музыкант привлек к этой задаче несколько инвесторов. Пока неизвестно, в каком статусе рэпер будет участвовать в проекте.

Основной идеей станет возрождение традиций ростовской команды. Презентация проекта пройдет в ближайшее время.

Баста – уроженец Ростова и болельщик СКА, который в настоящее время выступает в первенстве Олимп-ПФЛ, зона «Юг».

Ранее стало известно, что спортивным директором клуба стал Виктор Панченко.

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