Рэпер Баста будет руководить проектом по возрождению ростовского СКА

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, станет руководителем проекта по возрождению ростовского СКА.

Музыкант привлек к этой задаче несколько инвесторов. Пока неизвестно, в каком статусе рэпер будет участвовать в проекте.

Основной идеей станет возрождение традиций ростовской команды. Презентация проекта пройдет в ближайшее время.

Баста – уроженец Ростова и болельщик СКА, который в настоящее время выступает в первенстве Олимп-ПФЛ, зона «Юг».

Ранее стало известно, что спортивным директором клуба стал Виктор Панченко.