Водное поло. Чемпионат мира (жен). Россия разгромила Корею (30:1) и другие матчи

В Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта проходит женский турнир по водному поло. После победы над Канадой сборная России разгромила Южную Корею.

Водное поло

Чемпионат мира

Кванджу, Корея

Женщины

Группа В

14 июля

Канада – Россия – 10:18 (1:2, 2:5, 4:5, 3:6)





Россия: Прокофьева (3), Горбунова (2), Сержантова (2), Симанович (2), Соболева (2), Рыжкова (2), Каримова (1), Толкунова (1), Берснева (1), Тимофеева (1), Иванова (1).

16 июля

Корея – Россия – 1:30 (0:7, 0:9, 0:8, 1:6)

Россия: Прокофьева (3), Горбунова (3), Сержантова (3), Симанович (3), Соболева (3), Рыжкова (3), Каримова (3), Толкунова (3), Тимофеева (3), Иванова (3).

18 июля

Венгрия – Россия – 14.30





Турнирное положение: Венгрия – 2 очка (1 игра), Россия – 4 (2), Канада – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

64:0 – так в водном поло еще не издевались. Досталось пловчихам, которые потрогали мяч месяц назад