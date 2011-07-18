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Иранским женщинам разрешат посещать матчи отбора ЧМ-2022

Теги Сборная Ирана по футболу Джанни Инфантино ЧМ-2022 Федерация футбола Ирана Футбол

Федерация футбола Ирана согласилась разрешить женщинам посещение отборочных матчей ЧМ-2022.

Сегодня ФИФА сообщила, что на письмо Джанни Инфантино по данному вопросу был получен положительный ответ от главы Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

Однако для вступления решения в силу также необходимо одобрение правительства Ирана.

Женщинам в Иране запрещено посещать стадионы с 1981 года, после Исламской революции 1979 года.

В отборочном турнире ЧМ-2022 Иран сыграет с Ираком, Бахрейном, Камбоджей и Гонконгом.

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