Кокорин и Мамаев сыграли в футбол, Триппьер перешел в «Атлетико», 20-е золото синхронистки Ромашиной и другие новости утра

1. Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали в штрафной изолятор – но, как выяснилось позже, на самом деле не попали.

2. «Яндекс» составил региональную карту запросов по матчам клубов РПЛ. Игры народной команды, разумеется, ищут чаще всего.

3. Трансферы. Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер перешел в «Атлетико». Шарль Каборе подписал двухлетний контракт с «Динамо», а Александр Гацкан покинул «Ростов». «Локомотив» улучшил предложение Гильерме до 2,4 млн евро, бразилец склоняется к тому, чтобы продлить контракт. «Спартак» подпишет трехлетнее соглашение с хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, переход Фернандо в «Дженоа» под вопросом. «ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евро.

4. 🥇Российская синхронистка Светлана Ромашина выиграла 20-е золото чемпионатов мира. Круче только Фелпс.

5. Появилась информация, что болельщик «Динамо» сломал нос полицейскому после матча с «Арсеналом» и ему грозит до 8 лет тюрьмы. Позже сам фанат объяснил: это ошибка.

6. Фигуристка Анастасия Губанова отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Водорезовой «за несоответствие спортивной формы поставленным задачам».

7. International Champions Cup. «Арсенал» победил «Баварию». В других товарищеских матча «МЮ» забил «Лидсу» 4 гола в Австралии, «Ман Сити» разнес «Вест Хэм» в Китае.

8. Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев 18 октября встретится с чемпионом WBC Александром Гвоздиком в бою за два титула. Поединок пройдет в США.

9. Нигерия заняла 3-е место на Кубке Африки-2019, победив в матче за бронзовые медали Тунис.

10. Австралийский велогонщик Кэлеб Юэн выиграл 167-километровый 11-й этап «Тур де Франс».

11. Гроза ПФЛ Антон Заболотный включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ.

Цитаты дня.

Никита Задоров: «Кто-то хочет заткнуть мне рот и говорит, что я американизировался. Но это вызывает смех».

Дуглас Сантос: «Удивлен теплотой петербуржцев. Начинаю ощущать себя русским».

Журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл: «Кубок Стэнли – не туалет и не миска для собак. Перестаньте так с ним обращаться».