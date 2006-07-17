🇧🇫 Каборе подписал с «Динамо» контракт на 2 года

Полузащитник Шарль Каборе подписал с контракт на 2 года.

Это уже седьмой новичок московского клуба в рамках летнего трансферного окна.

Игрок будет выступать под 77-м номером.

Ранее Каборе играл за . В сезоне-2018/19 он провел за черно-зеленых 24 игры в чемпионате России, забил один гол и отдал две голевые передачи.