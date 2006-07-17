Полузащитник Шарль Каборе подписал с «Динамо» контракт на 2 года.
Это уже седьмой новичок московского клуба в рамках летнего трансферного окна.
Игрок будет выступать под 77-м номером.
Ранее Каборе играл за «Краснодар». В сезоне-2018/19 он провел за черно-зеленых 24 игры в чемпионате России, забил один гол и отдал две голевые передачи.
⚪🔵🔁 Полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе присоединился к #Динамо и уже провел первую тренировку.— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 17, 2019
Контракт с Каборе заключен сроком на 2⃣ года. Выступать за «Динамо» футболист будет под номером 7️⃣7️⃣#fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо #Каборе pic.twitter.com/uaAZ6rRglp