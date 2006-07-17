Дуглас Сантос: «Удивлен теплотой петербуржцев. Начинаю ощущать себя русским»

Новичок Дуглас Сантос поделился впечатлениями о первых днях жизни в Санкт-Петербурге.

«Я здесь всего неделю, но бросается в глаза, что Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был.

Мне казалось, что Петербург будет похож на немецкий город. В том смысле, что люди тут закрытые. Поэтому приятно удивлен теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским.

Честно говоря, пока не было времени узнать историю города. Даже представить не могу возраст Петербурга. Думаю, лет 200 (Санкт-Петербург был основан в 1703 году – прим. Sports.ru).

Я знал, что в России живет очень много людей. Кроме того, наслышан о здешних пробках.

Еще, конечно, язык. Он особенный, и выучить его сложно. Мне хотелось бы поближе познакомиться с историей и культурой вашей страны», — сказал Дуглас.