Никита Задоров: «Кто-то хочет заткнуть мне рот и говорит, что я американизировался. Но это вызывает смех»

Защитник Никита Задоров отреагировал на критику со стороны Владимира Плющева и Андрея Назарова.

– Владимир Плющев сказал, что Задоров подвержен пропаганде. Вас задевают такие высказывания в российской прессе?

– Так ведь и говорил. Не буду называть все имена, но эти эксперты работают на публику. Болельщики их читают, игроки – и все смеются. Мне тоже смешно.

Нормальный человек, не в розовых очках – он все видит сам. А я такой человек, что не люблю молчать. Обязательно выскажусь.

Кто-то мне хочет заткнуть рот. Что это пропаганда, что я американизировался. Но это снова вызывает смех. Я ведь понимаю, что это полный бред.

Если человеку не пофиг на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. Это мой путь. Потому что я публичный человек, как и Артемий Панарин. Мы не боимся выражать свое мнение.

Не хочу переходить на личности и отвечать этим людям. Но буду гнуть свою линию, говоря о том, что я думаю. Ничего с этим не сделаете.

Или согласитесь со мной, или покритикуете, или мимо ушей пропустите. Но это и есть свобода мнений, – сказал Задоров.

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