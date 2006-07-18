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Журналист The Hockey News: «Кубок Стэнли – не туалет и не миска для собак. Перестаньте так с ним обращаться»

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Робби Фаббри Хоккей

Журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл раскритиковал обращение нападающего «Сент-Луиса» Робби Фаббри с Кубком Стэнли.

23-летний канадец, проводивший свой день с трофеем, в ходе празднования поел из Кубка спагетти с фрикадельками, после чего накормил из чаши своих собак. 

«Вы так усердно трудитесь, чтобы выиграть эту прекрасную чашу, которая означает кульминацию мечты всей жизни. И после этого вы позволяете своей собаке есть спагетти и фрикадельки из нее?

Или кладете туда своего ребенка без подгузника. Что если он справит нужду туда? Позволяете лошади есть из Кубка, бросаете его в бассейн?» – написал Кэмпбелл.

Статья Кэмпбелла на сайте The Hockey News носит название «Эй, парни! Кубок Стэнли – это не туалет, не миска для собак и не тарелка для еды, так что перестаньте так с ним обращаться».

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