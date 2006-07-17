Начальник колонии о Кокорине и Мамаеве: «Они не играли в футбол и сейчас сидят в штрафном изоляторе»

Сергей Плясов, начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, прокомментировал появившееся в сети видео, на котором футболисты и Павел Мамаев играют в футбол на территории колонии.

– Раз Кокорин и Мамаев играют в футбол, то они вышли уже из карантина?

– Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли.

– Тогда кто на кадре?

– Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН.

Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем.

– Почему?

– Все вопросы в пресс-службу УФСИН, – заявил Плясов.

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Их уже обрили ✂