Начальник колонии о Кокорине и Мамаеве: «Они не играли в футбол и сейчас сидят в штрафном изоляторе»

Сергей Плясов, начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, прокомментировал появившееся в сети видео, на котором футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев играют в футбол на территории колонии.
– Раз Кокорин и Мамаев играют в футбол, то они вышли уже из карантина?
– Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли.
– Тогда кто на кадре?
– Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН.
Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем.
– Почему?
– Все вопросы в пресс-службу УФСИН, – заявил Плясов.
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Их уже обрили ✂