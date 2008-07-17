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«Яндекс» составил региональную карту запросов по матчам клубов РПЛ. Игры «Спартака» ищут чаще всего

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«Яндекс» проанализировал статистику поисковых запросов, в которых люди искали матчи команд РПЛ, и составил карту предпочтений по регионам России.

«Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков – то есть пользователей, которые искали ее матчи чаще, чем матчи остальных команд. 

В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране.

На втором месте – чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА – третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе – Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома», – говорится в пояснении к схеме.

На карте не оказалось трех клубов РПЛ: московских «Локомотива» и «Динамо», а также «Сочи». 

(По клику откроется большая картинка.)

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