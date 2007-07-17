Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Их уже обрили ✂

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
До перевода в камеры игроки провели неделю на карантине, их обрили наголо.
На территории исправительной колонии имеется футбольная коробка, Кокорин и Мамаев сыграли на ней вместе с другими осужденными.
В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.
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