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УФСИН: «Кокорин и Мамаев не привлекались к дисциплинарной ответственности»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

Пресс-служба УФСИН России по Белгородской области выступила с опровержением информации о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в штрафном изоляторе.

«В связи с распространением в СМИ сведений о применении к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину мер наказания, сообщаем, что за время нахождения в исправительном учреждении к дисциплинарной ответственности они не привлекались», — сообщили в пресс-службе.

Ранее начальник колонии, в которой находятся футболисты, заявил, что они не играли в футбол, так как находятся в штрафном изоляторе. 

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