УФСИН: «Кокорин и Мамаев не привлекались к дисциплинарной ответственности»

Пресс-служба УФСИН России по Белгородской области выступила с опровержением информации о том, что футболисты и Павел Мамаев находятся в штрафном изоляторе.

«В связи с распространением в СМИ сведений о применении к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину мер наказания, сообщаем, что за время нахождения в исправительном учреждении к дисциплинарной ответственности они не привлекались», — сообщили в пресс-службе.

Ранее начальник колонии, в которой находятся футболисты, заявил, что они не играли в футбол, так как находятся в штрафном изоляторе.

Подъем в 6 утра, гречка на завтрак и футбол с зэками. Как живут Кокорин и Мамаев на зоне

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Их уже обрили ✂