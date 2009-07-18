International Champions Cup. «Арсенал» обыграл «Баварию»

С матча «Фиорентины» и «Гвадалахары» (2:1) стартовал International Champions Cup-2019.
В четверг «Арсенал» победил «Баварию», в субботу «Манчестер Юнайтед» встретится с «Интером». В воскресенье состоится матч «Бавария» – «Реал».
International Champions Cup
- Дата проведения
- 18 июля, 06.00, «Stubhub Center»
- Голы:
- 1:0 – 49, автогол Poznanski, 1:1 – 71 Левандовски, 2:1 – 88 Нкетиа.
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Арсенал –
Лено (Мартинес, 46), Монреаль (Колашинац, 46), Мустафи (Чемберс, 81), Папастатопулос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Озил (Джон-Джулз, 81), Уиллок (Burton, 64), Мхитарян (Нелсон, 64), Ляказетт (Нкетиа, 81), Обамеянг (Сака, 81).
- Дата проведения
- 20 июля, 14.30, «Stadium of Singapore»
- Дата проведения
- 20 июля, 23.00, «Levi's Stadium»
- Дата проведения
- 21 июля, 01.00, «Банк оф Америка»
- Дата проведения
- 21 июля, 03.00, «Релиант стадиум»
- Дата проведения
- 17 июля, 04.00, «Toyota Park»
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Фиорентина –
Дронговски, Чеккерини (Христов, 73), Венути (Дабо, 73), Раньери, Терзич (Ганцко, 46), Бенасси (Журковски, 62), Кристофоро (Лакти, 73), Эссерик (Баэс, 46), Кастровилли (Сапонара, 46), Соттил (Монтьель, 62; Коффи, 90), Симеоне (Влахович, 63).
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Гвадалахара –
Родригес (Гудиньо, 61), ван Ранкин, Мьер, Аланис (Брисеньо, 77), Молина (Перес, 62), Санчес (Майорга, 78), Лопес (Сандоваль, 78), Брисуэла, Вильяльпандо (Сервантес, 73), Пулидо (Уэрта, 78), Перальта (González, 61).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.