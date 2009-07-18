International Champions Cup. «Арсенал» обыграл «Баварию»

С матча «Фиорентины» и «Гвадалахары» (2:1) стартовал International Champions Cup-2019.

В четверг «Арсенал» победил «Баварию», в субботу встретится с «Интером». В воскресенье состоится матч «Бавария» – .

International Champions Cup

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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