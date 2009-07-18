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International Champions Cup. «Арсенал» обыграл «Баварию»

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С матча «Фиорентины» и «Гвадалахары» (2:1) стартовал International Champions Cup-2019.

В четверг «Арсенал» победил «Баварию», в субботу «Манчестер Юнайтед» встретится с «Интером».  В воскресенье состоится матч «Бавария» – «Реал»

International Champions Cup 

Арсенал Англия – Бавария Германия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
18 июля, 06.00, «Stubhub Center»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 49, автогол Poznanski, 1:1 – 71 Левандовски, 2:1 – 88 Нкетиа.
АрсеналЛено (Мартинес, 46), Монреаль (Колашинац, 46), Мустафи (Чемберс, 81), Папастатопулос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Озил (Джон-Джулз, 81), Уиллок (Burton, 64), Мхитарян (Нелсон, 64), Ляказетт (Нкетиа, 81), Обамеянг (Сака, 81).
БаварияНойер (Ульрайх, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба (Poznanski, 46), Кель (Киммих, 46), Мартинес (Павар, 46), Алькантара (Штиллер, 46), Онтужанс (Гнабри, 46), Толиссо (Горетцка, 46), Мюллер (Левандовски, 46), Йоханссон (Сингх, 46), Арп (Коман, 46).

 

Манчестер Юнайтед Англия – Интер Италия
Дата проведения
20 июля, 14.30, «Stadium of Singapore»
Онлайн матча

 

Бенфика Португалия – Гвадалахара Мексика
Дата проведения
20 июля, 23.00, «Levi's Stadium»
Онлайн матча

 

Арсенал Англия – Фиорентина Италия
Дата проведения
21 июля, 01.00, «Банк оф Америка»
Онлайн матча

 

Бавария Германия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
21 июля, 03.00, «Релиант стадиум»
Онлайн матча

 

Фиорентина Италия – Гвадалахара Мексика 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
17 июля, 04.00, «Toyota Park»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 25 Лопес, 1:1 – 27 Симеоне, 2:1 – 52 Соттил.
ФиорентинаДронговски, Чеккерини (Христов, 73), Венути (Дабо, 73), Раньери, Терзич (Ганцко, 46), Бенасси (Журковски, 62), Кристофоро (Лакти, 73), Эссерик (Баэс, 46), Кастровилли (Сапонара, 46), Соттил (Монтьель, 62; Коффи, 90), Симеоне (Влахович, 63).
ГвадалахараРодригес (Гудиньо, 61), ван Ранкин, Мьер, Аланис (Брисеньо, 77), Молина (Перес, 62), Санчес (Майорга, 78), Лопес (Сандоваль, 78), Брисуэла, Вильяльпандо (Сервантес, 73), Пулидо (Уэрта, 78), Перальта (González, 61).
Предупреждения:
Санчес (26), Терзич (35), Раньери (45), Симеоне (49), Чеккерини (70), Лакти (78), Уэрта (88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь International Champions Cup

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