«Спартак» подпишет с Мирзовым 3-летний контракт

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком «Спартака».

Стороны согласовали все детали трансфера, 26-летний хавбек заключит с красно-белыми контракт на три года.

Ранее стало известно, что московский клуб заплатит за игрока четыре миллиона евро.

Мирзова в «Спартаке» хотел видеть главный тренер Олег Кононов, работавший с футболистом в тульском «Арсенале», где тот выступал в аренде.

В минувшем сезоне полузащитник провел в РПЛ 23 матча, забил шесть мячей и помог тулякам пробиться в Лигу Европы.