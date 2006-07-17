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«Спартак» подпишет с Мирзовым 3-летний контракт

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Резиуан Мирзов Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком «Спартака».

Стороны согласовали все детали трансфера, 26-летний хавбек заключит с красно-белыми контракт на три года.

Ранее стало известно, что московский клуб заплатит за игрока четыре миллиона евро.

Мирзова в «Спартаке» хотел видеть главный тренер Олег Кононов, работавший с футболистом в тульском «Арсенале», где тот выступал в аренде. 

В минувшем сезоне полузащитник провел в РПЛ 23 матча, забил шесть мячей и помог тулякам пробиться в Лигу Европы.

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